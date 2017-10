‘3 ang kumuha kay Atio’

Tatlong katao na hinihinalang mga miyembro ng Aegis Juris fraternity ang kumuha umano sa walang malay na hazing victim na si Horacio ‘Atio’ Castillo at isinakay ito sa kulay pulang pickup noong Set­yembre 17.

Sa salaysay ng bagong saksi kahapon sa tanggapan ng Manila Police District (MPD) na itinago ang pagkakakilanlan, dakong alas-otso ng umaga ng nabanggit na petsa nang nakita niya na bitbit ng tatlong tao ang UST Law freshman student na si Castillo sa Laong Laan Street sa Manila.

Ang mga lalaki umano ay galing sa loob ng Aegis Juris Resource Center at may bitbit na taong nakabalot sa kumot habang nakaparada ang pulang pick up na may plate number ZTV 539 sa harapan ng tanggapan ng Aegis Juris, ayon pa sa saksi.

Natigilan umano siya sa nakita na tila nababagabag ang isip ng may bitbit na kalalakihan. Hindi rin umano niya alam kung sino ba ang nakabalot sa kumot.

Ganunpaman ay inisip umano niyang may sakit lang ito.

Subalit nagduda umano siya nang mapuna na balisa ang tatlong lalaki.

Hanggang sa napanood na niya sa balita sa telebisyon ang pagkamatay ni Castillo.

Una nang nagbigay ng kanyang testinmonya ang saksi noong Setyembre 24, at isa pa noong Oktubre 2.

Kinilala rin niya si John Paul Solano na isa sa mga lalaking may bitbit kay Atio nang ipakita sa kanya ng pulisya ang mga larawan ng persons of interest (POI).

Hustisya ‘wag sanang matabunan

Umaasa naman ang isang kongresista na hindi masasapawan ng mga bagong isyu ang usapin sa paghahabol ng katarungan para kay Castillo III na namatay sa hazing.

“‘Wag sanang matabunan ng mga bagong isyu ang paghahanap ng hustisya para kay Atio,” a­yon kay Bagong Henerasyon Party-list Rep. Herrera-Dy.

Nag-aalala ang lady solon na dahil sa nagsulputang malalaking usapin sa bansa ay baka makalimutan o mabaon na lamang sa alaala ang inabot ni Castillo.