3.7M batang Pinoy bansot

By Bernard Taguniod

Umaabot sa 3.7 mil­yong kabataang Filipino ang bansot dahil sa kakulangan ng sapat na nutrisyon dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya.

Ito ang nabatid kay Vice President Leni Robredo sa kanyang talum­pati sa ika-43 Seminar Series ng Department of Science and Technology’s Food and Nutrition Research Institute (DOST-FNRI) kaugnay ng National Nutrition Month.

Ayon kay Robredo, kailangang matulungan ang mga batang ito sa pamamagitan nang pagpapa­lakas ng feeding program at mabigyan ng sapat na nutrisyon ang mga ito lalo na ang mga hindi pa umaabot sa edad 5 dahil kung hindi ay hindi na maitatama ang paglaki ng mga ito.

Sinabi ng Bise Presidente na pangunahing dahilan ng pagkabansot ng mga kabataan ito ay dahil sa malnutrition o hindi sapat ang nutrisyon ang kanila nakukuha dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya.

Bukod sa feeding program ay kailangan din umanong tulungan ang magulang ng mga batang ito at maturuan kung anong mga pagkain na may sapat na nutrisyon ang kailangang nilang ibigay sa kanilang mga anak subalit hindi kamahalan.