3-in-1 coffee exempted sa dagdag-buwis

Hindi na kakabahan ang mga parukyano ng 3-in-1 instant coffee sa posibleng pagtaas ng presyo nito dahil hindi na papatawan ng excise tax ang paboritong pang-almusal at pantanggal ng antok ng mga Pinoy.

Isiniwalat ni Sen. Sonny Angara, chairman ng ­Senate committee on ways and means, na hindi na kabilang ang 3-in-1 instant coffee sa bubuwisan sa ilalim ng panukalang tax reform package.

“Hindi na kasama ‘yung 3 in 1 instant coffee pati ‘yung mga gatas,” paglalahad ni Angara.

Ang papatawan na lang ng excise tax ay ang mga softdrinks at iba pang sugar-sweetened beverages (SSB) sa halagang P5 per liter.

Ang tax sa mga softdrinks at matatamis na inumin ay bahagi ng House Bill No. 5636 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).