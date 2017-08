25B Malampaya fund, ipinadedetalye

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pinagpapaliwanang ni Mindoro Occidental Rep. Josephine Ramirez-Sato ang Bureau of Treasury (BOT) kaugay nang natuklasan ng Commission on Audit (COA) na P25 billion missing Malampaya fund matapos ang isinagawa nitong pagbusisi sa releases at remittances.

Ayon kay Sato, hindi biro ang discrepancy sa balanse ng Malampaya fund. Sa report umano ng BOT ay P232 billion ang na-remit na Malampaya Fund sa National Treasury mula 2002 hanggang 2016.

Sa nasabing pondo ay P42 bilyon ang nailabas para sa Energy Projects ng gobyerno kaya naman P189 bilyon pa ang inaasahang balanse sa pondo ngunit sa ginawang pagbusisi ng COA ay lumitaw na P21B lamang ang releases kaya naman P214 bilyon ang dapat na maging balanse.

Giit ni Sato, dapat na maipaliwanag ang discrepancy na ito dahil malaking usapin kung may nawawalang Malampaya funds na dapat ay magagamit sa maraming proyekto ng gobyerno.