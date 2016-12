219,697 OFWs nakinabang sa one-stop service center

Aabot sa mahigit sa 200,000 overseas Filipino workers (OFWs) ang nakikinabang sa benepisyong One-Stop Service Center for OFWs (OSSCO) na ipi­nagkakaloob ng Department of Labor and Employment (DOLE) at Philippine Overseas Employment Administration (POEA).

Sa tala ng DOLE, nasa 219,697 OFWs na ang naser­bisyuhan ng OSSCO sa pamamagitan ng pagsama-­sama ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan sa isang lokasyon.

Samantala, ang Home Development Mutual Fund ang ikatlong ahensya ng pamahalaan na nakapagtala­ ng malaking bilang na naserbisyuhan na aabot sa 28,808 kung saan karamihan ay mga OFWs na nag-apply ng Pag-IBIG membership, loyalty card, STL at provident benefit claim.