2018 na ang barangay election

Hindi mangyayari ang nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-appoint ng mga barangay officials kapag naipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) election.

Ito ang lumabas sa caucus ng mga mamba­batas kahapon kung saan nagkaisa ang mga mambabatas na ipagliban ang eleksyon hanggang Mayo 2018 kung saan mananatili sa kanilang puwesto ang mga incumbent barangay officials.

“What was ­decided in the caucus was the postponement of the elections to May 2018 and the holdover of the ­current officials,” ani CIBAC Party-list Rep. Sherwin Tugna, chairman ng House committee on suffrage and electoral reform.

Sinabi naman ni Navotas City Rep. Toby Tiangco ­overwhelming ang boto ng mga ­pabor na ipagpaliban ang eleksyon at mangilan-ngilan lamang, aniya, ang nais na ituloy ang halalan sa ­Oktubre 2017.

Sakali naman na ­hindi matuloy ang plebisito sa Chacha sa Mayo 2018 ay muling isusulong ng ­Kamara na ipagpaliban ng barangay elections.