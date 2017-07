2018 budget target maisumite sa Senado sa Setyembre

Sa buwan ng Setyembre target ng House committee on Appropriations na maipasa ang P3.77T 2018 budget kung saan agad itong isasalang sa deliberasyon sa Lunes, July 31.

Ayon kay House Committee chairperson at Davao City Rep. Karlo Nograles, batay sa kanilang ginawang schedule ay sa Agosto 30 target na matapos ang deli­berasyon sa panel at sa Setyembre 8 hanggang 14 naman ang plenary debates, at sa Setyembre 21 ay inaasahan nilang maisusumite na sa Senado ang bersyon ng Kamara para sa General Appropriations Act (GAA).

“We will be fast just like last year without sacrificing prudence in the use of public funds,” pahayag ni Nograles.

Matatandaan na sa araw ng SONA isinabay ng Malacañang ang paghahain ng budget sa Kamara.

Ang 2018 budget at mas mataas ng 12.4 kum­para noong 2017 kung saan bulto ng pondo ay ilalaan sa edukasyon at pagpapatayo ng mga infrastracture projects lalo sa Visayas at Mindanao.

Gayundin ay inaasahang isasama sa susunod na taong budget ang rehabilitasyon sa Marawi City.