2018 budget maituturing na demoliton budget

By Tina Mendoza

Tinawag na demolition budget ng Gabriela Partylist ang P3.7T 2018 Budget na isinumite ng Malacanang sa Kamara.

Ayon kay Gabriela Partylist Rep Arlene Brosas nasa 1/3ng kabuuang 2018 budget ay inilaan sa Build Build Build Program ng Duterte Administrayoon habang maliit na pondo lamang ang inilaan para sa pabahay.

Nasa P1.097T umano ang mapupunta sa BBB program ni Pangulong Duterte partikular ang paggawa ng mga kalsada, paliparan at railways at kakarampot na P625M lamang sa resettlement program ng National Housing Authority at P774M para sa high density housing program ng social Housing Finance Corporation.

Ani Brosas nasa P48B ang alokasyon ng pamahalaan para sa pagbayad ng right of way para sa BBB programa nito kaya nangangahulugan umano na maraming demolition ang mangyayari, bunga nito nagbabala ang mambabatas sa posibilidad na lumala ang problema sa pabahay sa bansa kung ganito ang direksyon ng gobyerno.

Malinaw umano kasi na ang plano ng pamahalaan ay para sa malalaking imfrastracture lamang at walang konkretong plano para tugunan ang 5.7M housing backlog sa bansa.