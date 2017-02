200 pulis awtomatik sibak

Awtomatikong sibak sa serbisyo, ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Director Genera­l Ronald dela Rosa, ang mahigit 200 pulis na nabigong sumipot sa kanilang duty at tumangging mailipat sa Basilan.

“Automatic, they will ultimately be dismissed from the service,” pahayag ni Dela Rosa.

Pero nilinaw ni Dela Rosa na paiiralin pa rin ang due process sa nasabing dismissal.

“Kailangan due process. Padalahan sila ng letter doon sa pamamahay nila informing them na sila ay hindi nag-report sa kanilang duty. Due process talaga para hindi sila makabalik kapag tinanggal natin sila sa serbisyo,” ayon kay Dela Rosa.

Kabilang sa mga kasong isasampa laban sa mga ito ay insubordination and absence without leave bukod pa sa orihinal na reklamo laban sa kanila.