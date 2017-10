200 Immigration officers bantay sa NAIA para sa Undas

Magtatalaga ng karagdagang personnel ang Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) para tumulong sa pagproseso ng mga travel documents ng mga para­ting at paalis na pasahero sa immigration counters ng apat na international passenger terminal para matugunan ang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi ngayong Undas.

Ayon kay Marc Red Marinas, NAIA chief BI border officer, aabot sa 100 newly trained Immigration Officer (IO) mula sa bureau’s Travel Control and Enforcement Unit (TCEU) ang itatalagang immigration officers at tutulong sa pagproseso ng travel documents at para maiwasan ang mahabang pila sa immigration counters.

“Two hundred more men will be on a standby. This is to prevent long lines at immigration booths because we’re expecting the number of air travelers increase this year,” ani Marinas.

Inatasan ni Marinas ang mga TCEU supervisors na ihanda ang kanyang mga tauhan para sa ‘holiday exudos’.

Estriktong pagpapatupad ng mga awto­ridad sa mga terminal ng NAIA para matiyak ang ligtas at konbenyenteng lugar para sa mga pasaherong parating at paluwas ng Manila sa pag-obserba ng Undas.

Ang BI ay nagkabit ng mga camera sa bawat immigration counters para makuhanan ng litrato ang lahat na pasaherong para­ting at palabas ng NAIA kabilang na ang mga international airline pilots at crew members.