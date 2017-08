2 tulak niratrat sa inuman

By Armida Rico

Patay ang ­dalawang umano’y drug ­pushers nang pagbabarilin ng apat na hindi pa nakikilalang salarin sa ­Makati City kamakalawa ng gabi.

Sanhi ng mga tama ng bala mula sa kalibre .45 baril sa ulo at katawan ay kapwa namatay sa pinangyarihan ng insidente ang mga nag-iinumang biktima na sina Elexander Lana, 38, binata, ng Recarte at M.H. Del Pilar Sts., Brgy. Rizal ng lungsod at Cecilio Natividad, 31, binata, ng Block 63, Lot 34, Gladiola St., Brgy. Rizal, Makati City.

Sa ngayon ay blanko pa rin ang Makati City Police sa motibo ng pa­ma­maslang sa dalawang biktima at sa pagkaka­kilanlan ng apat na suspek na lulan ng dala­wang motorsiklo.