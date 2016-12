2 tsekwa igigisa ng NBI

Masusing isinasai­lalim sa interogasyon ng National Bureau of Investigation (NBI) Task Force Against Illegal Drugs, ang dalawang Chinese national na naaresto sa raid kahapon ng hapon sa San Juan City.

Kabilang sa aalamain ng NBI ang lawak ng ope­rasyon ng dalawang Chinese nationals na hindi muna ibinigay ang pa­ngalan habang iniimbestigahan pa.

Nabatid na umabot sa 500 kilo ng shabu na may street value na P1.5 bil­yon ang nasamsam sa bahay sa309 Mangga Street cor. Infanta Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.

Ayon kay Roel Bolivar ng NBI Anti-Illegal Drugs Task Force chief, dakong alas-dos ng hapon sina­lakay ang bahay sa bisa ng search warrant na inisyu ng korte.

“We cannot disclose the identities yet, we still need to do the inventory,” ayon kay Bolivar.

Aalamin din ng NBI kung gumagawa ng shabu ang mga suspek o nagbabagsak lamang sila.

Samantala, nalaman na nangungupahan lamang ang mga suspek sa bahay at mababait naman umano ang mga suspek.

Wala ring kamalay-malay ang Homeowners Association na may mga nakaimbak na shabu sa bahay ng mga suspek.