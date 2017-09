2 pusher sa Meycauayan kumasa, patay

By Jun Borlongan

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dalawang shabu pusher na kapwa nasa drug watchlist ng pulisya ang napatay makaraang kapwa manlaban nang tumangging magpadakip sa Meycauayan City police matapos ang buy-bust operation sa Barangay Bayugo, Meycauayan City, Bulacan kamakalawa.

Base sa report ni P/Supt.King Cobre, Meycauayan City police chief, nakilala ang mga suspek na sina alias Michael at Erwin Santos, kapwa residente ng Barangay Bayugo, ng nasabing lungsod na nagtamo ng mga tama ng bala sa kanilang katawan at nakuhanan ng 2 kalibre 38 rebolber, mga bala at walong pakete ng shabu.

Bandang alas 11:50 ng tanghali nang maganap ang anti-illegal drug operation sa Barangay Bayugo,Meycauayan City matapos kumagat sa buy-bust ng city police si alias Michael, ngunit matapos tanggapin ang marked money ay tumanggi itong magpaaresto sa awtoridad at piniling bumunot ng baril saka nakipagbarilan sa PNP.

Napilitang gumanti ng putok ang awtoridad kaya napatay ang suspek habang ang kanyang kasamang si Santos na nanggaling sa comfort room ay bigla ding nagpaputok sa back-up police operative kaya napatay din sa palitan ng putok.