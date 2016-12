2 private properties bubuksan para lumuwag ang EDSA

Target ngayong 2017 ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at Inter-Agency Council on Traffic (IACT) na buksan sa mga moto­rista ang dalawang private at government properties sa lungsod ng Makati at Quezon para makaluwag sa daloy ng trapiko sa EDSA.

Ayon kay MMDA Officer-In-Charge at General Manager Tim Orbos, pumayag na aniya ang mga opisyal ng Ayala Land Inc., na buksan ang Vertis North sa Quezon City para daanan ng mga behikulo na magtutungo ng North Avenue at Balintawak.

Nakatakda na ring buksan sa mga motorista ang access road mula South Superhighway, malapit sa Philippine National Railway (PNR) Magallanes station, para aniya mas dumami ang lane patungong EDSA.