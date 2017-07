2 preso tepok sa Laguna jail

Tweet on Twitter

Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga presong nasasawi sa mga lock up cell ng CALABARZON.

Ito ay matapos mamatay ang dalawang inmates sa Biñan City lock up cell sa Biñan, Laguna na kinilalang si Bobby Radam at Alfredo Anido, 60, na kapwa nakabilanggo sa Biñan City lock up jail sa parehong kaso ng illegal drugs.

Si Radam ay itinakbo sa Ospital ng Biñan matapos dumaing ng matinding pananakit ng tiyan at pagkahilo at doon nalagutan ng hininga.

Si Anido naman ay dumaing ng paninikip ng dibdib at dinala rin sa ospital at nasawi rin doon.

Ayon sa mga doktor, upper respiratory tract infection o Pneumonia ang ikinamatay ng dalawang bilanggo.