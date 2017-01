2-POINT WIN SA BEERMEN

STANDINGS

TEAMS W L

x-San Miguel 7 1

y-Rain or Shine 5 2

TNT 4 3

GlobalPort 4 3

Blackwater 4 4

Phoenix 4 4

Star 3 3

Alaska 3 3

Ginebra 3 4

NLEX 2 5

Meralco 2 5

Mahindra 1 5



x — Quarterfinalist

y — Tie sa QF spot



Games sa Myerkules: (Smart Araneta Coli­seum)

4:15 p.m. — Meralco vs. Mahindra

7:00 p.m. — Star vs. Alaska Milk

Tagumpay ang Ginebra sa pagpigil sa produksyon ni three-time MVP June Mar Fajardo, pero kinapos sa late rall­y upang maitakbo pa rin ng San Miguel ang 72-70 win kagabi sa exciting ball game na sinaksihan ng 10,832 sa PBA Philippine Cup elims sa Smart Araneta Coliseum.

Two free throws ni Marcio Lassiter ang nagbigay sa SMB ng biggest 10-point lead sa game, 72-62, 2:25 na lang sa gameclock. Pero hindi pinanghinaan ng loob ang reigning Governors’ Cup title­holder na tumoma ng ­nakakasenglot na 8-0 blitz tampok ang triple ni LA Tenorio para ikatok ang Ginebra sa 72-70 na nagpatayo at nagpasigaw sa partisan crowds ng most popular team.

Dalawang sablay na treys si Alex Cabagnot at gayunding daming­ offensive rebounds si Arwind Santos bago na-foul ni Scottie Thomspn si Lassiter na walang naisalpak sa dalawang charities sa final 12 ticks at nakuh­a ni Joe Devance ang ­rebound.

Tumawag ng timeout si Gin King coach Tim Cone, kaya lang naisablay ni Tenorio ang kanyang keyhole jumper sa pag-challenge ni Santos na hahatak sana sa overtime at nagbigay sa two-time defending champion ng five-game winning run sa pagsemento sa solo lead sa 7-1.

Dausdos ang Ginebra sa 3-4 sa pag-iisa sa ninth at nagpatagilid dito sa playoffs.

“I knew from the start this will be a tough game for us. Those long breaks naging in favor sa kanila ‘yun, they were able to prepare for our post up play ni June Mar,” ­salaysay ni Beermen coach Leo Austria. “I’m lucky to have players from the bench especially kay Gabby (Espinas) at kay Yancy de Ocampo.”

Maski nakamaskara sa pagkabasag ng ilong na kagagawan ni Cliff Hodge ng Meralco magdadalawang linggo na ang nakaraan, si Alex Cabagnot pa rin ang top scorer sa mga magseserbesa sa 16 points, may double si Santos na 10 kasama ang kinalawit na 12 rebounds.

Naka-12 pts. pa si Ronald Tubid at si Fajardo­ ay nakasiyam lang sa 2-of-6 shooting at 11 boards.

Mayrrong 17 pts. at 11 rebs. si Japeth Aguilar sa bigong pagkarga sa Gin Kings. Naka-11 si Sol Mercado.

Sa panghimagas na sultada, sa 2-0 lang pinagtrangko ng Rain or Shine ang pinagligwakang Phoenix Petroleum na natambakan ng 21 sa third pa-97-82 decision at tumabla ng playoff spot sa quarterfinals.

Sa second straight win ng RoS na binalikat ni Jerico Cruz sa 21 points, kasama ang krusyal na tatlong three-pointers na bumulilyaso sa rally ng PP, isang panalo na lang ang kailangan nito para sumulong sa quarters sa 5-2. Lagpak sa 4-4 ang Fuel Masters na umakbay sa Blackwater sa fifth.

Ang iskor:

First game

Rain or Shine 97 — Cruz 21, Chan 12, Yap 10, Tolomia 9, Trollan­o 9, Washington 9, ­Matias 8, Ahanmisi 8, Tiu 6, ­Ponferada 3, Belga 2, Maiquez 0.

Phoenix Petroleum 82 — Wright 26, Intal 10, J. Wilson 10, Alolino 8, Baguio 8, Borboran 7, Torres 5, Enciso 3, Hayes 3, Caperal 2, W.Wilson 0, Lanete 0.

Quarters: 30-20; 53-45; 78-61; 97-82

Second game

San Miguel 72 — ­Cabagnot 16, Tubid 12, Santos 10, Fajardo 9, ­Lassiter 7, Espinas 7, De Ocampo 5, Ross 4, Garcia 2, Heruela 0.

Ginebra 70 — Aguilar 17, Mercado 11, Tenorio­ 8, Devance 7, Ferrer 7, Thompson 6, Cruz 6, ­Ellis 2, Mariano 2, Marcelo 2, Caguioa 2.

Quarters: 15-17, 32-31, 53-49, 72-70.