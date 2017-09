2 pinabulagta ng tandem

By Cherk Balagtas

Nasa dalawang kala­lakihan na pawang mga tricycle driver ang patay matapos na pagbabarilin umano ng dalawang kalalakihan na lulan ng iisang motorsiklo sa magkahiwalay na insidente sa Lungsod ng Caloocan kamakalawa ng gabi.

Sa ulat ng Caloocan City Police partikular na ni PO3 Gomer Mappala ay ganap umanong mag-aalas-12:00 ng hatinggabi nang maganap ang unang insidente sa tapat ng bahay ng biktimang si Remson Bucog, 27, tricycle driver at residente ng Phase 7-C, Barangay 176, Bagong Silang ng nasabing lungsod.

Kakatapos lamang umano noon kumain ng biktima at nagpapahinga sa loob ng pinapasadang tricycle nang dumating ang riding-in-tandem at walang habas itong pagbabarilin na agad niyang ikinasawi. Mabilis namang nagsitakas ang mga suspek pagkatapos ng insidente.

Sa pagsisiyasat ng Scene Of the Crime Ope­ratives (SOCO) ay na-recover umano sa pinangyarihan ng krimen ang nasa tatlong empty shells ng .45 kalibre na baril. Napag-alaman naman sa mga opisyal ng nasabing barangay, partikular na ni Ex-O Rolly Cebu na si Bucog ay nasa drug watch list.

Bago iyon, ganap na alas-11:45 ng gabi nang pagbabarilin rin ng riding-in-tandem ang isa pang biktimang si Ricky Quindai, 41, na isa ring tricycle driver.

Nasa kahabaan ng Camarin Road sa tapat ng isang fastfood si Quindai at naghihintay ng pasahero nang dumating ang mga suspek at pagbabarilin ito at agad na nasawi.

Agad ring nagsitakas ang mga salarin.