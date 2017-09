2 paslit ginawang aso

By Cherk Balagtas

Ang anak ay dapat na minamahal, inaaruga, iniingatan at inuunawa. Lalo na kung ang mga ito ay bata pa na kulang sa karanasan kaya paulit-ulit na nagagawa ang isang bagay. Dapat mahaba ang pasensya ng magulang at ng sinumang nag-aalaga sa mga bata. Dapat ay hindi nawawala kundi tuluy-tuloy lang ang pasensya.

Ngunit hindi ganito ang sinapit ng magkapatid na lalaking 5 at 3 taong gulang sa Malabon City, kung saan ang isa ay ikinulong sa kulungan ng aso at ikinandado naman ang isa pa sa loob ng isang silid at ginawang parang mga aso na inaabutan na lang ng karampot na tila tirang pagkain.

Nasa ganitong kalagayan nang masagip kahapon ng alas-nuebe ng umaga ng mga tauhan ng Malabon City Police-Women and Children’s Protection Desk (WCPD) kasama ang City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ang kawawang magkapatid na itinago sa mga pangalang Ray, 5 at Collin, 3 sa bahay ng kanilang lolo sa Lapu-Lapu Street, Barangay Longos ng nasabing lungsod.

Isang ina ng tahanan na hindi na pinangalanan ang nagsumbong sa Malabon Police makaraang masilip nito sa mga siwang ng bakod ang kalunus-lunos na kalagayan ni Ray.

Agad namang kumilos ang mga alagad ng batas at ikinasa ang operasyon upang masagip si Ray.

Si Ray ay natagpuan sa loob ng nilalangaw na kulungan ng aso na nakakawit at hindi nito kayang buksan. At sa kasagsagan ng pagsagip dito ay nadiskubreng ang nakababata nitong kapatid na si Collin ay nasa loob naman ng isang nakakandadong silid sa ikalawang palapag ng bahay.

Ayon sa mga awtoridad ay parehong malnourished ang magkapatid dahil na rin sa hindi umano napapakain nang maayos.

Ayon naman sa ilang mga residente sa lugar, kung mapakain man umano ang magkapatid ay tila aso rin umano ang mga ito na inaabutan na lang ng konting tila mga tirang pagkain.

Hinala rin ng mga residente na matagal na sa ganoong kalagayan ang magkapatid dahil sa napakarumi na ng mga ito sa hindi paliligo at malubha na rin ang kapayatan.

Dahil sa sobrang malnutrisyon, si Collin ay maaari na umanong mabilis na mabulag, ayon sa mga tauhan ng CSWDO na kasamang sumaklolo.

Makaraang masagip ang mga bata ay mabilis na nagtungo sa himpilan ng pulisya ang mga magulang nitong sina Roberto Acosta at Joana Macalisang, ngunit sa halip na mabawi nila ang kanilang mga anak ay pareho silang inaresto at sinampahan ng kasong paglabag sa RA 7610 o Anti Child Abuse Law.

Napag-alaman ding hiwalay na ang mga ito at lumayas umano si Macalisang nang sumama sa ibang lalaki at iniwan sa pangangalaga ni Acosta ang kanilang mga anak.

Ayon naman kay Acosta ay napilitan umano siyang iwan ang kanyang mga anak sa kanyang biyenang lalaking si Delfrado Macalisang dahil kinakailangan niyang pumasok sa trabaho sa isang hardware.

Sinabi naman ni Delfrado na humingi na siya ng tulong sa kanilang barangay upang maresolba ang problema sa kanyang mga apo ngunit hindi pa umano siya tinulungan ng mga ito.

Sa imbestigasyton ay wala namang umaamin sa tatlo kung sino sa kanila ang nagkulong sa mga bata.