2 LETTERS: KD

OAKLAND, California — Dalawang letra lang ang tinukoy ni LeBron James na pinakama­laking rebelasyon sa Game 1 ng NBA Finals: KD.

Matikas ang laro ni Kevin Durant, nabawasan ang pressure kay Stephen Curry, at dinomina ng Golden State ang Cleveland 113-91 sa Game 1 Huwebes ng gabi.

“You take one of the best teams that we had ever assembled last year, that we saw in the regular season and in the postseason, and then in the offseason you add a high-powered offensive talent like that and a great basketball IQ like that, that’s what stands out,” litanya ni James.

Tumapos si Durant ng 38 points, eight rebounds at eight assists, walang turnover at sa defensive end ay buong gabing binulabog si James

Dinagdag si Durant sa mga kapwa-All-Stars na sina two-time MVP Curry, do-it-all Draymond Green at matikas na two-way player Klay Thompson, napakabigat na ng cast ng Warriors na sinagupa sa Game 1 ni James at ng Cleveland.

“He can just go get a bucket,” paliwanag ni Green. “That’s one of the things that we need, a guy who can go get a bucket, get to the foul line.… That’s huge for us.”

Naka-focus ang Cleveland kay Curry at sa 3-point shooters, pinagbayad sila ni Durant sa kinanang anim na first-half dunks.

Napagod din sa kakadepensa sa kanya si James, bagama’t tumapos ng 28 points, 15 rebounds at eight assists ay may eight turnovers din.

Dahil pa rin kay Durant, nabawasan ang pasa­nin ni Curry na nagbaon ng anim na 3-pointers tungo sa 28 points.

Game 2 Linggo ng gabi sa maingay na Oracle Arena pa rin.