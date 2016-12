2 humandusay sa resbak ng parak

Nasawi ang dalawang lalaki nang tangkain ng mga ito na resbakan ang mga miyembro ng Palanca Police ­Community Precinct (PCP) na ­unang nagsagawa ng Oplan Tokhang kamakalawa ng gabi sa may Islamic Center sa Quiapo, Maynila.

Inilarawan ni PO3 Aldeen Legaspi ng Manila Police District (MPD)-homicide section ang mga suspek na ang isa ay nasa edad 35, may taas na 5’2”, nakasuot ng asul na sando na may pulang lining, gray na maong shorts, asul na tsinelas, at may tattoo na ­bungo sa kanang punong braso, habang ang isa ay nasa hanggang ­25-anyos, may taas na 5’4”, nakasuot ng itim na t-shirt, asul na maong pants at asul na tsinelas.

Naganap umano ang insidente dakong alas-6:45 ng gabi malapit sa Palanca Police Community Precinct (PCP) sa Quiapo, Maynila.

Sa imbestigasyon, pa­balik na umano ng Palanca-PCP na sakop ng MPD-Station 8, ang mga pulis, sa pangunguna ni Police Senior Inspector Villar, matapos magsagawa ng Oplan Tokhang sa loob ng Islamic Center sa Barangay 648, Zone 67, nang mapansin ng mga ito ang tatlong lalaki na papalapit sa kanila.

Kaagad na bumunot ng baril ang isa at ang mga pulis, pero kaagad silang nakapagkubli.

Nabigla man, hindi nag-aksaya ng panahon ang mga pulis at mabilis na gumanti ng putok sa mga suspek na nagresulta sa pagkamatay ng dalawa, habang nakatakas ang isa pa.

Nakuha sa mga suspek ang isang kalibre .38 revolver.

Ayon sa pulisya posibleng may kinalaman sa kanilang operasyon laban sa iligal na droga ang pag-atake sa kanila ng mga suspek.