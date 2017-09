2 gwapulis kasamang rumampa sa “go see” event ng sikat na apparel Gandara & yummylicious ang karamihan sa 98 male models at 60 female models ang nag-go see last Sunday sa Bench Tower, BGC, Taguig.

Ito ay para sa inaabangang 30th anniv presentation ng Bench sa November 18 sa MoA Arena. Kabilang sa 14 judges sa go-see sina Ben Chan, Lovi Poe, Maxine Medina, Dominic Roque, Miguel Pastor, Keren Pascual, Noel Manapat, Robby Carmona at Arnold Vegafria.

Ayon kay Manapat, ang running time ng show ay “a little over an hour.”

Ite-trace ng palabas ang mga pinagdaanan ng Bench sa loob ng tatlong dekada. Ang cast ng rarampa, more or less eh 200.

Hindi pa finalized kung kabilang dito ang international celebs na nag-eendorso sa Bench. May title at concept na ang show na ire-reveal soon. Magsu-shoot pa lang para sa billboards. Magkakaroon pa ng go-see para sa mele & female models. Kabilang sa mga nag-go see last Sunday ang dalawang gwapulis!