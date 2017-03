2 gabinete gigisahin sa fake news

Namumurong ipata­wag­ ng Senado ang dalawang­ miyembro ng gabinete ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte dahil sa pagpapa­kalat umano ng pekeng balita­ sa publiko.

Ito’y matapos ihain ni Sen. Antonio Trillanes IV ang Senate Resolution No. 315 upang atasan ang Senate committee on public information and mass media na imbestigahan ang pagpapakalat ng pekeng balita ng ilang opisyal ng gobyerno partikular nina Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar at Justice Secretary Vitaliano Aguirre.

Tinukoy sa resolusyon­ ang ginawang pahayag ni Andanar na nabigyan ng US$1,000 ang mga miyembro ng Senate Press Corps sa press conference ni retired SPO3 Arthur Lascañas sa Senado noong Pebrero 20.

“In his interview with CNN Philippines’ Pinky Webb, Andanar was quoted saying:

“Mayroon din po tayong mga natanggap na mga report, Pinky, na as much as 1,000 dollars ang ipinamigay dito sa presscon na ito, hindi ko na lang po papangalanan ‘yung aking source, pero mayroon daw pinagbibigyan ng ganito kalaking halaga ng pera para lamang i-cover ito,” saad ng resolusyon.

Itinanggi ng mga reporters sa Senado ang alegasyon ni Andanar, kasabay ng paggiit dito na magbigay ng public apology subalit pinanindigan ng kalihim ang kanyang pahayag.

“This claim is unfounded, unverified and was clearly used to malign and discredit the undersigned and the members of the Senate Press Corps and, ultimately, to deliberately divert the issue from the President’s alleged involvement in the Davao Death Squad,” giit pa ni Trillanes sa kanyang reso­lusyon.

Tinukoy din nito ang pagpapakalat ng maling balita ni Andanar hinggil sa ginawang pag-abswelto umano ng Commission on Human Rights (CHR) kay Pangulong Duterte sa DDS at may destabilization plot umano sa administrasyong Duterte gayung itinanggi ito ng AFP at ng National Security Adviser.

Isinahog din ni Trillanes sa kanyang resolusyon ang mga pekeng balita umano ni Sec. Aguirre kung saan ang pinakahuli ay ang pag-alok umano nina dating Sen. Jamby Madrigal at Laguna Rep. Marlyn Alonte-Naguiat ng halagang P100 mil­yon sa mga high-profile inmate upang baligtarin ang kanilang testimonya laban kay Sen. Leila de Lima.