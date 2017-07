2 drug personality todas sa Laguna buy-bust

By Ronilo Dagos

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Patay ang dalawang drug personality matapos manlaban sa buy-bust operation na ikinasa ng mga pulis sa Barangay Dolores, San Pablo City, Laguna kamakalawa ng umaga.

Kinilala ang mga napatay na sina Flores Aram y Dionio at Edgar Ramos y Rivera, lider at miyembro ng bagong drug group na Posporo gang na nag-o-operate sa San Pablo at sa mga katabing bayan.

Batay sa report ng San Pablo Police, nagsagawa ng operasyon ang mga miyembro ng San Pablo Police at Laguna SWAT laban sa mga suspek subalit nanlaban umano at nagresulta sa agarang kamatayan ng mga ito.

Narekober ng mga awtoridad ang dalawang kalibre .45 baril at mga sachet ng shabu sa pinangyarihan ng insidente.