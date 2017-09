2-day strike arangkada na

Dalawang araw na mangangalampag ang iba’t ibang grupo ng transportasyon sa Metro Manila at sa mga karatig lungsod bilang protesta sa pagsisimula ng jeepney modernization program ng Department of Transportation (DOTr).

Layon ng nasabing programa na alisin na ang mga lumang jeepney sa taong 2018 kasabay ng paglalabas ng bago at modernong uri ng jeep.

Ang grupong Stop and Go Coalition ang mangunguna sa tigil-pasada.

Iginiit ni Jun Magno, pangulo ng Stop and Go Coalition, mas mabuting ipaayos o i-rehab na lang ng mga driver at operator ang mga nabubulok na jeep sa halip na i-phase out.

Tiniyak naman ni Magno na hindi nila haharangin ang mga jeep na hindi makikiisa sa protesta.

Samantala, nagbabala si Atty. Aileen Lizada, tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), na maglalabas sila ng show cause order sa mga makikiisa sa tigil-pasada lalo na kung makapagdudulot ng malaking abala ang hindi pagbiyahe ng mga miyembro ng transport group.

Hindi naman makikiisa ang mga grupong PISTON at No to Jeepney Phase-out Coalition (NTJPOC) sa strike dahil may ikinasa silang hiwalay na pagkilos sa susunod na buwan.