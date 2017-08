2 batambatang aktor, nagkakapikunan

NAKAKATUWA ang kuwento tungkol sa da­lawang batambatang aktor na aakalain mong tunay na magkaibigan sa TV shows na kanilang pinagsasamahan.

Sa totoong buhay, nagkakaasaran at nagkakapikunan pala ang dalawa.

Cute ang chikang alaskahan sa dalawa. Normal sa mga bata ang mga galit-bati episodes. Away-bata na madaling naaayos.

Ang panalo sa chikang ito, ang mga magulang ng mga batambatang aktor, tama ang pagpapalaki sa dalawa kaya ‘pag dumarating sa puntong maigting na ang tuksuhan na may napipikon na, ang mga magulang ay kinukuha ang kanilang mga respective na mga anak at pinapangaralan.

Walang singhalan. Walang sigawan.

Walang pahiyaan in public.

Walang mga nagtatarang at nagmamagandang stage mothers. Mga natatanging magulang sila na alam ang mas maka­kabuti sa kanilang mga anak.

Sa kanilang gawi, pwede na ba nating sabihin the days of stage mothers and fathers eh malapit nang mawala sa showbiz landscape?

Kaya ang nangyayari, kung sino man ang may kasalanan, paumanhin agad ang hinihingi at ayos na muli ang mga paslit, maglalaro at magkukulitan muli.

Nawa’y ang mga batambatang aktor na mga ito, mapanatili ang kanilang pagiging mabu­ting magkaibigan.

Parents know best for their children, hindi ba?

Sa mga magulang of these young boys, mabuhay at mahusay po kayo!

***

Ano kaya ang magiging official statement ni Richard Gutierrez tungkol sa falsification of public docu­ments case that the BIR filed against him?

Tiyak na may mahusay na abogado si Richard para rito at tama na sa korte ito pag-usapan.

Maganda ang public feedback sa kanyang pagiging Supremo sa La Luna Sangre kaya dapat lang na maayos niya ang gusot na ito sa pinakamadaling panahon.