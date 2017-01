2 BATA MAGKAYAKAP NA NATUSTA

By Armida Rico

Patay ang mag-pinsan na bata, habang su­gatan naman ang isa pang batang lalaki matapos hindi nakalabas sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Rizal, Makati City kahapon ng hapon.

Sa unang palapag na natagpuan na magka­yakap ang mga sunog na labi ng magpinsan na may edad na 6 at 8 taong gulang na parehong lalaki na hindi na binanggit ang mga pangalan.

Habang agad naman isinugod sa Ospital ng Makati ang biktimang si Mark Kevin Agnote, 6, matapos malapnos ang mukha at katawan.

Batay sa isinumiteng report ni Makati City Fire Marshal Supt. Roderick Aguto, dakong alas-kuwatro ng hapon nang magsimula ang sunog sa Del Pilar St. corner Malvar, Barangay Rizal ng nasabing lungsod sa unang palapag ng bahay ng isang Rosalie Agnote.

Ayon kay Aguto, kasalukuyang nasa loob ng kanilang bahay na may tatlong palapag ang mga biktima ng makarinig ng malakas na pagsabog ang mga residente sa nasabing lugar.

Mabilis ang paglaki ng apoy sa tatlong palapag ng bahay ni Rosalie kung saan agad itinaas sa ikalawang alarma ang sunog.

Dahil sa mabilis ang pagresponde ng mga kagawad ng pamatay sunog ay mabilis din naman naapula ang apoy.

Dakong alas-5:08 ng hapon ng ideklarang fire out ang nasabing sunog. Ngunit matapos magsagawa ng mupping operation ang mga bumbero ay natagpuan ang mag-pinsan sa unang palapag ng kanilang bahay na magkayakap at sunog na wala nang buhay.

Habang si Mark Kevin ay nakita sa ilalim ng lamesa na malapit sa banyo na lapnos at mukha at katawan. Agad itong isinugod sa nasabing pagamutan at patuloy pa rin nilalapatan ng lunas.

Patuloy naman nagsasagawa nga masusing imbestigasyon ang mga arson investigator sa naging sanhi ng sunog at nabatid na limang pamilya ang naninirahan sa nasabing mga palapag na bahay.

Samatala, tatlong sunog ang magkakasunod na sumabulat sa ma lungsod ng Malabon at Valenzuela kahapon ng madaling-araw at hapon.

Isang Tsinoy ang iniulat na nasawi rito at nakilalang si Tony Lao Ang, 40 ng Bausa St., Barangay Bagong Bayan, Navotas City.

Sa ulat ng Navotas City-Bureau of Fire Protection (BFP), ganap umanong alas-12:40 ng tanghali nang sumiklab ang apoy sa mismong bahay ni Ang.

Ala-1:30 naman ng madaling-araw nang matupok din ng apoy ang isang bahay sa Bautista St., Barangay Panghulo, Malabon City. Wala namang naiulat na sugatan o nasawi rito.

At ganap na alas-2:49 ng hapon kahapon nang natupok ang isang Industrial Area sa ITC Compound, Barangay Bagbaguin, Valenzuela City.

Isang bodega umano doon ang pinagmulan ng sunog na umabot sa Task Force Alpha at ganap na naapula ang apoy dakong alas-6:00 ng hapon.