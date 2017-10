2 barangay captain bagsak sa buy bust

By Jojo De Guzman

Tweet on Twitter

Share on Facebook

CUYAPO, Nueva Ecija – Dalawang barangay captain sa bayang ito ang napasama sa humahabang talaan ng mga naarestong high value targets sa buy bust ng pulisya sa Brgy. Tutuloy dito noong Biyernes.

Sa ulat ni P/CInsp. Abraham Atencio sa tanggapan ni Mayor Florida P. Esteban, nakilala ang naarestong sina Arnel Carambas Espiritu, 44, kapitan ng Brgy. Landig, at si Eduardo Fernandez Asirot, 64, kapitan ng Brgy. Calancuasan Sur, dito.

Nabatid na ganap na alas-4:00 ng hapon nang isagawa ang buy-bust at nahulihan ng sachet ng hinihinalang shabu ang mga naaresto.

Tinangka pa umano ng mga salarin na magtatakbo palayo subalit kaagad rin itong naaresto.

Si Brgy. Captain Espiritu ay dati nang nagkaroon ng kaso at nabigyan lamang ng pagkakataon na makapagpiyansa at may nakabinbing kaso ng paglabag sa Rep. Act 9165.

Si Brgy. Captain Asirot ay itinuturing na baguhan lamang na natukoy at nakasama sa mga drug personalities.