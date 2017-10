2-araw na transport strike kasado uli

Isang mas malaki at panibagong dalawang araw na tigil pasada ang ibinabanta ng ilang transport group sa bansa sa susunod na linggo upang patuloy na tutulan ang nakaambang modernization program ng Public Utility Vehicle (PUV) ng pamahalaan.

Bukod sa Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Operaytor Nationwide (PISTON) at Kilusang Mayo Uno (KMU), ilang mga transport group pa sa iba-ibang lugar sa Pilipinas ang nagkumpirma ng kanilang paglahok sa dalawang araw na Nationwide Transport Strike sa darating na Oktuber 16 at 17 (Lunes at Martes).

Ayon kay George San Mateo, tagapagsa­lita ng grupong PISTON, makikilahok sa protesta ang mga transport group mula Cagayan, Pampanga, Laguna, Camarines Norte, Albay at Mindanao.

Patuloy na nilalaba­nan ng grupo ang panukala ng pamahalaan sa nalalapit na jeepney phaseout sa Enero sa susunod na taon at papalitan ito ng mas modernong e-jeepney na lubhang napakamahal at nagkakahalaga ng P1.6 milyon kada unit.

Paliwanag pa ni San Mateo at ng ilang transport group na lalahok sa strike na kung maari ay i-rehabilitate na lang ang mga lumang pampasaherong dyip imbes na bumili ng sobrang mahal na mga e-jeepneys.

Kasabay nito, nanawagan ang grupo sa publiko na maaapektuhan ng dala­wang araw na transport strike ng paghingi ng pasensya lalo na sa mga estudyanteng siguradong apektado ng gagawing kilos protesta.

Matatandaang nito lamang dalawang linggong nakalipas ay nagsagawa din ng dalawang araw na transport strike ang grupong Stop and Go subalit hindi umano ito masyadong nagtagumpay kaya minabuti nilang ikansela na ang pangalawang araw ng transport strike.