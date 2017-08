2 akyat-bahay todas sa Bataan

By JG Tumbado

Todas ang dalawa sa anim na hinihinalang mga miyembro ng akyat-bahay gang sa Balanga, Bataan,­ matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis ­kamakalawa.

Nilolooban umano ng mga suspek ang bahay ng isang doktor sa nasabing lugar na agad nirespondehan ng mga pulis matapos itawag sa kanila.

Nagpaputok ng baril ang mga suspek nang makita ang mga awtoridad kaya napilitang ratratin ng mga pulis kaya napatay ang dalawa sa mga suspek.

“During the conduct nung pursuit operation namin, may dalawang na-site na male suspect ang tropa aboard the patrol vehicle. Nung lalapitan na po nila, pinutukan po nung dalawang suspek ang mobil namin,” pahayag ni Police Officer 3 Reden Escudero.

Narekober mula sa mga suspek ang dalawang baril.