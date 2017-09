2-3 gold pa hahabulin ni Cielo

Sa murang edad na 15, desidido na ang tubong Santiago, Botolan, Zambales na si Cielo Honasan na habulin ang kanyang pangarap bilang accomplished athlete.

At sa 9th ASEAN Para Games sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon, natupad ng dalagita ang kanyang misyon – makakuha ng gold.

Hinablot ni HOnasan ang first place finish sa 200m T44 nang magsumite ng clocking na 28.51 seconds, iniwan sa Bukit Jalil National Stadium sina Indonesian Karisma Evi Tiarani (31.12) at Vietnamese Nguyen Thi Thuy (33.07) na nagkasya sa silver at bronze.

“My dream is to compete and win here and I’m glad I got the chance to fulfill it,” wika ni Honasan, naka-gold sa unang sabak pa lang sa biennial meet para sa differently abled athletes.

May senyales nang mananaig si Honasan sa heats pa lang, itinakbo niya ang fastest time na 28.55 – 3 seconds sa unahan ng pinakamalapit na kabuntot.

Pero hindi pa tapos ang dalagita, balak pang kumpletuhin ang sprint triple sa pagsabak sa century dash naman ngayon, at 400m bukas.

“That’s also my goal, to win three gold medals here,” giit niya.

Nakihati sa limelight kahapon si bowler Christopher Chiu Yue nang magpagulong din ng gold sa Bandar Sunway sa Petaling Jaya, Selangor.

Umiskor si Yue ng 1239 para talunin sina Malaysians Mohd Azrin Bin Rahim (1216) at Abu Bakat Bin Nyat (1211).