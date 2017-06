19 rebelde nagutom sa bundok sumuko

By Betchai Julian

Napipitan nang sumuko ang mga kasapi ng rebeldeng New People’s Army (NPA) dahil na gugutom na sila sa pamumundok, ayon sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ayon kay Brig. Gen. Fernando Trinidad, commanding officer ng 903rd Infantry Brigade, labing-siyam na NPA rebels ang kusang sumuko sa lalawigan ng Masbate.

Inamin umano ng mga rebelde ang hirap na dinaranas nila sa bundok habang nagtatago at nakikipagbakbakan sa mga sundalo ng pamahalaan.

Idinahilan din ng mga rebelde na halos wala silang makain at hindi makatulog ng maayos dahil sa takot na anumang oras ay masukol sila ng mga militar.

Dagdag-pasakit din umano sa kanila ang pangungulila sa mga mahal sa buhay habang nagrerebelde at nakikipag-patintero sa kamatayan sa kabundukan.

Umaangal din umano ang ilang rebelde na hindi natutupad ang pangakong subsidiya at insentibo mula sa pamunuan ng NPA.

Ang 19 na sumukong NPA ay tatanggap ng cash assistance sa pamahalaan at tutulungan silang magkaroon ng hanapbuhay upang matustusan ang kanilang pangangailangan.