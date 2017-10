157 kulong sa paglabag sa ordinansa

Umabot sa 157 katao ang naarestong lumabag sa isinagawang Anti Crime Law Enforcement Operations ng Eastern Police district (EPD) kahapon ng madaling araw.

Ayon kay EPD Director Chief Supt. Romulo Sapitula, isinagawa ang operasyon bandang alas 3:00 Biyernes ng hapon alas hanggang 3:00 ng madaling araw ng Sabado.

Sa nasabing operasyon, nasa tatlo katao ang inaresto sa kasong illegal gambling, isa sa illegal drugs at umabot sa 21 kalalakihan ang nahuling mga walang damit pantaas.

Wala namang nahuli na lumabag sa bawal na paninigarilyo ngunit nasa 75 manginginom naman ang nahuling umiinom sa mga pampublikong lugar.

Umabot namana sa 45 ang nahuling lumabag sa batas trapiko, anim na riding in tandem na mga walang helmet at walang rehistro, apat na mga nagtago sa batas ang inaresto sa bisa ng warrant of arrest at dalawa pa sa minor offense.

Kasalukuyang nakakulong ang mga naaresto habang ang mga menor de edad ay pinangaralan upang hindi na muling ulitin ang nagawang kasalanan at agad na pinatawag ang mga magulang upang sunduin.