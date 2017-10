150 bangkay na narekober sa Marawi

Umaabot sa 150 katao na napatay sa limang buwang giyera sa Marawi City ang magkakasabay na inilibing sa isinagawang mass grave sa Magbara sa lungsod.

Ayon kay ARMM Assemblyman Zia Alonto Adiong, spokesperson ng Lanao del Sur Crisis Management Committee., ang mga inilibing na mga bangkay ay pawang narekober ng grupo ng Management of the Dead mula sa isang lugar pagkatapos ang isinagawang clearing operations sa battle area.

Ang mga bangkay ay unang dinala sa Barangay Pandayan sa lungsod at isinailalim sa crosschecked para sa dental records at DNA samples mula sa kanilang mga kamag-anakan na maghahanap sa kanila.

Bago ilibing sa mass grave, ibinigay ang ilang bangkay sa mga kamag- anak na nakakilala sa kanila habang ang mga bangkay na hindi nakilala ay magkakasamang inilibing.

“We have already buried in Maqbara, iyung temporary burial site natin, ay mga nasa 150 plus,” pahayag ni Adiong.

“If we base on the number of fighters, Maute terrorists who died in the main battle area (MBA) according to the military data, kulang-kulang pa po iyung nare-retrieve natin na human remains,” dagdag pa ni Adiong.