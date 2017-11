15-day gun ban simula na

By Betchai Julian

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sinimulan na noong November 1 ang pagpapatupad ng 15 araw na gun ban sa bansa kasabay ng idaraos na Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit ngayong buwan.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) spokesman Chief Supt. Dionardo Carlos, suspendido ang lahat ng permit to carry firearms outside of residence (PTCFOR).

Tanging ang mga miyembro at opisyal ng law enforcement agencies lamang na naka-duty at nakasuot ng uniform ang maaari lamang magdala ng armas.

Bukod sa Metro Manila, saklaw ng gun ban ang Central Luzon na sumasaklaw sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales, at Tarlac.