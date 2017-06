140,000 OFWs sa Qatar kalma! – embassy

(UPDATE) Nanawagan ang embahada ng Pilinas sa Qatar sa mga overseas Filipino workers (OFWs) dito na manatiling kalmado at ‘wag mag-panic sa tumitinding girian ng Doha at mga dating kaalyado sa Gitnang Silangan.

Sa inilabas na advisory ng Philippine Embassy sa Doha, pinayuhan ang mga OFWs at mga Pinoy na nagbabakasyon doon na makipag-ugnayan sa mga consulate officials.

Pinayuhan din ang mga Pinoy na manatiling mapagbantay at maging updated sa mga pangyayari.

Kinumpirma rin ng embahada na maraming flights ang kanselado papasok at palabas ng Doha.

“The Philippine Embassy in Doha calls on all Filipinos in Qatar to remain calm and exercise prudence as we all closely monitoring the situation,” ayon sa abiso ng Philippine Embassy.

Tumindi ang tensyon sa Doha kasunod ng pag-atras ng suporta at diplomatic tie ng mga bansa sa Middle East tulad ng Saudi Arabia, Bahrain, Egypt atbp. dahil sa pagsuporta diumano ng Qatar sa terorismo.

Ayon sa datos ng Department of Labor and Employment (DOLE), nasa 141,000 documented Filipino workers ang nagta-trabaho sa Qatar, habang hindi pa matiyak kung ilan ang mga undocumented OFWs na nasa Doha.