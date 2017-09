13 timbog sa OTBT sa Laguna

Arestado ng 13 drug suspek sa simultaneous one time big time (OTBT) operation ng Laguna Philippine National Police (PNP) sa Laguna noong Linggo.

Ang nasabing OTBT operation ay kinapapalooban ng apat na buy bust operation at paghahain ng siyam na search warrant laban sa iligal na droga at mga loose fire arms.

Sa 13, anim na suspek ang naaresto sa San Pedro City, tatlo sa bayan ng Calauan, dalawa sa Victoria, isa sa Nagcarlan at isa sa Bayan ng Rizal.

Nakakumpiska rin ang mga awtoridad ng 28 sachet ng shabu, apat na baril at mga bala.

Nagsampa na rin sa hukuman ng 11 kaso ng paglabag sa The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 (RA 9165) at sa The Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act (RA 10591) laban sa mga nahuling suspek.