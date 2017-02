13 pork scam operators binaklas ng Ombudsman

Iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak sa serbisyo ng 13 PDAF o pork barrel scam operators ni dating Sen. Bong Revilla matapos mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at dishonesty.

Ang mga sinibak ay sina Director III Richard Cambe, Dennis Cunanan (Director General, Technology Resource Center), Marivic Jover (Chief Accountant, TRC), Consuelo Lilian Espiritu (Budget Officer, TRC), Gondelina Amata (President, National Livelihood Development Corporation), Gregoria Buenaventura (NLDC), Emmanuel Alexis Sevidal (Director IV, NLDC), Sofia Cruz (Project Development Officer IV, NLDC), Chita Jalandoni (Director IV, NLDC), Ofelia Ordoñez (Chief Budget Specialist, NLDC), Evelyn Sucgang (NLDC), Victor Roman Cacal (General Services Supervisor, National Agribusiness Corporation) at Rhodora Mendoza (Administrative and Finance Head, NABCOR).

Mula taong 2006 hanggang 2010 ay inendorso umano ni Revilla ang PDAF-funded livelihood at agricultural production projects sa iba’t ibang NGOs na konektado kay Janet Lim Napoles.