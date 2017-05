13 Maute members patay sa Marawi clash

By Betchai Julian

Umabot na sa 13 kasapi ng Maute Group ang napapatay sa patuloy na pakikipagsagupaan ng grupo sa tropa ng pamahalaan sa Marawi City, ayon sa pinakahuling ulat na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines (AFP)

Sa ipinarating ng ulat sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Col. Jo-Ar Herrera, spokesperson ng 1st Infantry Division ng Philippne Army, bukod sa 13 terorista ang patay, nakarekober din ang mi­litar ng M16 rifle at mga sangkap at gamit sa paggawa ng improvised explosive device.

“Mayroon tayong nai­tala na 13 killed sa local terror group at recovered na dalawang katawan. May nakuhang M16 at IED component. Mahirap ang operasyon dahil naglalagay sila ng IED,” ani Herrera.

Sinabi pa ni Herrera na may nailigtas rin silang 46 medical staff ng kinubkob na ospital kung saan nagpagamot ang ilang sugatang Maute group.