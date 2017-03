127 inmates binigyan ng executive clemency

Binigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng exe­cutive clemency ang may 127 bilanggo mula sa New Bilibid Prisons, Correctional Institution for Women at mga penal colony sa bansa base na rin sa naging rekomendasyon ng Department of Justice (DOJ).

Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, Pebrero­ 22 nang lagdaan ni Pangulong Duterte ang exe­cutive clemency na isa sa kapangyarihan nito na itinatakda sa Article 7 ng Saligang Batas na nagsasaad na maaa­ring magkaloob ng executive clemency ang Pangulo ng bansa at sakop nito ang paggawad ng commutation of sentence gayundin ang conditional at absolute pardon.

Ani Aguirre, binusisi ng Malacañang ang listahang isinumite ng DOJ para sa mga dapat na magawaran ng executive clemency, ang ilan umano sa mga bilanggo ay napagkalooban ng commutation o pinaikli ang sentensya, habang marami ang pinalaya na dahil sa ­katandaan at may ilan na may sakit.