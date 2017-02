12 environment advocates pinatay sa 7 buwan

Labis ang ikinabahala ni Vice President Leni Robredo ang pagpatay sa mga environment advocates dahil sa unang 7 buwan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duerte ay 12 ang naitutumba.

Ginawa ni Robredo ang pahayag matapos patayin kamakailan sa Bohol ang kilalang environmental advocate na si Atty. Mia Manuelita Masacarinas-Green.

“Our deepest condolences to the family of Atty. Mia Manuelita Mascarinas-Green. Our country lost a fierce environmental advocate and a dedicated alternative lawyer,” ani Robredo.

Base sa mga report, ang 49 na si Masacarinas-Green ay pinagbabaril sa Tagbilaran, Bohol noong Pebrero 15, ng apat na salarin habang sakay ito sa kanyang kotse pauwi na ng bahay.

Sinabi ni Robredo na pang-12 na si Masacariñas-Green na environmental advocate subalit hndi na sinabi ng Bise Presidente kung sinu-sino ang 11 na iba pang pinatay sa unang 7 buwan ng Duterte administration.

“We condemn in the strongest terms her murder. It is alarming that in the first 7 months of this administration, there are already 12 environment advocates who have been killed,” ani Robredo.