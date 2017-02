10-year passport validity nailusot na sa Kamara

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pasado na sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 4767 o ang pagpapalawig sa passport validity na mula lima ay magiging 10-taon na.

Ang naaprubahang panukala na may botong 216-0-0 ay isusumite na ng Kamara sa Senado para sa deliberasyon nito.

Ayon sa House Foreign Affairs Committee, ang pagpapalawig sa passport validity ay magpapadali sa lakarin ng mga regular na bumibiyahe pangunahin na ang mga OFWs, negosyante at seafarers na hindi na kailangan mag-renew ng pasaporte kada limang taon.

Inaasahan naman na ipapasa ng Senado ang nasabing panukala lalo at isa ito sa isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang State of the Nation Address.