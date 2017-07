10 bus terminals ipasasara

Dahil sa paglabag sa ‘Nose-in, Nose-out policy’, 10 bus terminals na nasa kahabaan ng EDSA ang ipapasara ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), Land Transportation Franchi­sing and Regulatory Board (LTFRB) at Pamahalaang Lungsod ng Quezon ngayon, Hulyo 19.

Ayon kay Jojo Garcia, chief of staff ni MMDA Chairman Danilo Lim, mag-i-issue sila ng ‘closure order’ laban sa DLTB, Lucena Lines, Raymond, Saint Rafael, Our Lady of Salvacion, Jam Liner, Victory Liner, Dimple Star at Roro Bus Line na epektibong ngayong araw.

Bukod sa paglabag ng mga ito sa ‘Nose-in, Nose-out policy’, napag-alaman na walang permit ang mga ito.

“The MMDA has no power to close terminals even if they had violations but with the cooperation of Quezon City government and LTFRB, illegal bus terminals will be severely penalized,” ani Garcia.

Sinabi pa nito, na maliit ang space ng naturang mga terminals, na dapat ay sa loob ang mga ito iikot, kung kaya nagkakaroon sila ng paglabag.