10 BINIHAG, 9 PINATAY NG MAUTE

Kinubkob ng teroris­tang Maute Group ang simbahan ng Cathedral of Our Lady Help of Christians sa Marawi City at binihag ang isang pari at siyam pang mananampa­lataya kamakalawa, base sa report na ipinarating sa Camp Aguinaldo kahapon.

Habang may siyam naman umanong sibilyan na pawang Kristiyano ang hinarang, iginapos saka pinagbabaril at pinatay ng natu­rang grupo makaraang mapadaan sa kanilang checkpoint ang mga biktima sa Sitio Moncado, Kadilingan, Marawi.

Sa ulat, tinangay ng mga terorista si Fr. Teresito Suganob, kasama ang sekretarya ng simbahan na si Wendelyn Mayornita, isang professor Nik-nik na parish council president, dalawang working students at iba pa.

Bago tumakas ang grupo ng Maute na tangay ang mga bihag, sinunog pa ng mga ito ang simbahan.

Napag-alaman na kasalukuyang nagno-novena ang grupo nina Fr. Suganob para sa fiesta ng Mary Help of Christians nang lusubin ng Maute group.

Ang pagdukot ay kinumpirma ni Bishop Edwin dela Peña, isang araw matapos pumutok ang kaguluhan sa lungsod.

Ayon kay Dela Peña, nakatanggap siya ng tawag alas-otso ng gabi, Martes, mula sa isang nagpakila­lang miyembro ng ISIS at humiling ng tigil-­putukan.

“Kinuha nila ‘yung a­ming pari, saka ‘yung aming secretary, ‘yung dalawang working students, tapos mayroong mga parokyano namin na nagnobena lang kahapon. They were taken hostage, dinala to an undisclosed location. We have not heard anything about them,” wika ni Dela Peña.

“They want a ceasefire and for the military to give them access out of Marawi. Otherwise, they will kill the hostages,” dagdag pa ni Dela Peña.

Samantala, libu-libo nang residente sa 11 barangay sa Marawi City ang nagsilikas na bunsod ng nagaganap na bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at Maute Group.

Gayunman, tumanggi­ si AFP PAO chief Col. Eduard Arevalo na tuku­yin ang 11 sa 96 na barangay sa Marawi na kinubkob ng teroristang grupo sapul pa kamakalawa ng hapon.

Sa pinakahuling ulat, mayroon na umanong dala­wang sundalo at isang pulis ang nasawi habang 12 pa sa tropa ng pamahalaan ang iniulat na sugatan sa patuloy na pakikipagbakbakan laban sa Maute Group.

Kaugnay nito, iginiit­ at nilinaw naman ng PNP na hindi miyembro ng ISIS ang mga terorista na naghahasik ng kaguluhan sa Marawi City.

Ayon kay PNP spokesperson Chief Supt. Dionardo Carlos, pawang­ mga miyembro ng Maute terror group ang tinutugis ng mga awtoridad sa Marawi.